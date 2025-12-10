Udinese News – Un ex bianconero torna in Italia? Il punto

La sessione di Gennaio si sta avvicinando e la notizia di rilievo vede un ex dell’Udinese che potrebbe tornare in Serie A

Si sta avvicinando il periodo per le trattative di mercato, e le necessità più impellenti a Firenze sono chiare: serve un difensore centrale e un centrocampista. Per quanto riguarda la difesa, il nome annotato da Roberto Goretti è quello dell’ex Udinese Rodrigo Becao, 29 anni, attualmente escluso dalla rosa del Fenerbahce dopo un grave infortunio al ginocchio avvenuto lo scorso anno.