Udinese News – Un ex bianconero torna in Italia? Il punto

Becao, Kvara e Samardzic
La sessione di Gennaio si sta avvicinando e la notizia di rilievo vede un ex dell’Udinese che potrebbe tornare in Serie A
Lorenzo Focolari Redattore 

Si sta avvicinando il periodo per le trattative di mercato, e le necessità più impellenti a Firenze sono chiare: serve un difensore centrale e un centrocampista. Per quanto riguarda la difesa, il nome annotato da Roberto Goretti è quello dell’ex Udinese Rodrigo Becao, 29 anni, attualmente escluso dalla rosa del Fenerbahce dopo un grave infortunio al ginocchio avvenuto lo scorso anno.

Luciano Ramalho, procuratore che ha rapporti con il brasiliano, ha sede a Udine. Tuttavia, anche il Benfica di Mourinho è interessato al difensore. La Gazzetta dello Sport riporta che Becao lascerà il Fenerbahce a gennaio: è disposto a valutare diverse offerte.

Si tratta di un possibile ritorno in Italia dell’ex bianconero. Le ultime di mercato: Pozzo corre ai ripari: colpo pronto per gennaio<<<

