Si sta avvicinando il periodo per le trattative di mercato, e le necessità più impellenti a Firenze sono chiare: serve un difensore centrale e un centrocampista. Per quanto riguarda la difesa, il nome annotato da Roberto Goretti è quello dell’ex Udinese Rodrigo Becao, 29 anni, attualmente escluso dalla rosa del Fenerbahce dopo un grave infortunio al ginocchio avvenuto lo scorso anno.
Udinese News – Un ex bianconero torna in Italia? Il punto
La sessione di Gennaio si sta avvicinando e la notizia di rilievo vede un ex dell’Udinese che potrebbe tornare in Serie A
Luciano Ramalho, procuratore che ha rapporti con il brasiliano, ha sede a Udine. Tuttavia, anche il Benfica di Mourinho è interessato al difensore. La Gazzetta dello Sport riporta che Becao lascerà il Fenerbahce a gennaio: è disposto a valutare diverse offerte.
Si tratta di un possibile ritorno in Italia dell’ex bianconero. Le ultime di mercato: Pozzo corre ai ripari: colpo pronto per gennaio<<<
