C’è poco da aggiungere dopo la conferenza stampa del tecnico dell’Udinese nel corso del giorno che ha anticipato la festa dei lavoratori. I bianconeri arrivano a questa sfida con la rosa al lumicino una squadra che effettivamente deve fare a meno di tanti calciatori importanti e che hanno fatto la differenza nel corso di questa stagione. Non solo il lungo decente che Keinan Davis che dà diverse giornate oramai non sta dicendo più la sua sul campo da gioco. I giocatori che non potranno dire la loro sono diversi a partire dal centrocampo che sarà pressoché ridimensionato. Senza Ekkelenkamp e Karlstrom, farà tantissimo lo spirito d’intraprendenza di una squadra che deve affrontare un club in ottima forma.

Caccia alla soluzione

non sarà affatto semplice mettere tutto al proprio ordine e soprattutto capire chi andrà a rimpinguare la mediana. Probabile chance dal primo minuto per Lennon Miller. Una delle migliori prestazioni del calciatore scozzese è arrivata proprio nel match contro il Torino. L’Udinese adesso è atteso da un match che potrà dire tantissimo su questo finale di stagione. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato in entrata in uscita. Una cessione alle porte proprio dal Torino.