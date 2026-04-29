L'Udinese sta lavorando intensamente in vista dei prossimi incontri di campionato. La squadra non prepara solo gli ultimi quattro incontri per arrivare ai cinquanta punti e di conseguenza si sta cercando anche di pianificare il prossimo mercato. Il primo nome che è stato messo sotto osservazione è quello di Enzo Ebosse. Il difensore centrale è attualmente in forza al Torino, ma resta ancora di proprietà dei bianconeri del Friuli Venezia Giulia. Urbano Cairo sta pianificando il possibile acquisto e la società ha aperto ufficialmente e definitivamente alla cessione che porterebbe il centrale a diventare un perno della squadra allenata da D'Aversa. Passiamo alle cifre di questo affare.

Le cifre dell'affare Ebosse-Torino

Enzo Ebosse

Il calciatore che ha indossato la maglia del Camerun nel corso degli ultimi mondiali disputati in Qatar ha grande voglia di continuare ad essere titolare e protagonista proprio come ha dimostrato. Il suo periodo all'Udinese è sicuramente stato influenzato dai diversi infortuni che sono arrivati. La trattativa dovrebbe aggirarsi attorno al milione di euro. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato in entrata ed in uscita. L'Udinese sta cercando di capire il futuro di un perno della sua difesa, stiamo parlando di Oumar Solet. Il centrale è vicino all'Inter? Ecco tutti i dettagli <<<