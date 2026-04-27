I biancocelesti di Sarri si avvicinano a grandi passi verso il prossimo incontro di campionato. Non perdiamo un secondo ed ecco le ultime
Il match tra i biancocelesti di Maurizio Sarri e i bianconeri di mister Kosta Runjaic hanno offerto decisamente tanti spunti. Una sfida frizzante che hanno regalato i due team impegnati. Non perdiamo un secondo ed andiamo direttamente a tutti i fischi che lasciano dubbi alla fine di questi novanta minuti.
La moviola19' - Gran botta di Kingsley Ehizibue e tutto regolare, niente da segnalare attorno a questa rete.
44' - Ammonizione corretta per Matteo Cancellieri che risulta ben al di fuori del match e mette a referto un fallo di frustrazione.
88' - Posizione regolare di Arthur Atta sulla ribattuta a rete.
90+2' - Fuorigioco di Arthur Atta chiamato dalla difesa biancoceleste, ma tutto regolare.
Cambiando rapidamente discorso, ma restando sulla sfida ecco tutti i voti assegnati. Le pagelle di Lazio-Udinese <<<
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