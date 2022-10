News Udinese | Lecce nei guai: preoccupano le condizioni di Ceesay

I ragazzi di Sottil sono chiamati a invertire la rotta assunta nelle ultime tre partite e per farlo deve cercare di vincere a tutti i costi contro il Lecce. La squadra di Baroni è reduce da una sconfitta a domicilio contro la Vecchia Signora, arrivata grazie a una meraviglia di Fagioli. I salentini non vincono in campionato dallo scorso 16 settembre, quando grazie al gol di Strefezza ha espugnato l'Arechi. Da lì in poi sono arrivati due pareggi e tre sconfitte nelle ultime cinque partite. Un rullino di marcia per nulla entusiasmante. Ma non finiscono i guai per il tecnico dei giallorossi.