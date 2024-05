Verso Lecce-Udinese / Salvezza raggiunta e turnover? La scelta di Gotti

Il Lecce chiude proprio in queste ore il suo discorso personale con la salvezza. Adesso tutto sta nelle mani di coach Gotti: le ultime

Un addio sofferto, ma le strade sono destinate ad incrociarsi ancora una volta e in questa situazione il coltello dalla parte del manico è di Luca Gotti . Il coach mandato via solo due anni fa dall'Udinese, potrebbe riprendersi la sua prima grande rivincita. Tutto, però, dipende anche dalle idee della squadra che ieri sera ha festeggiato la salvezza e la conseguente permanenza nella massima serie del calcio italiano.

Al momento la probabile formazione vede tutti i titolarissimi in campo. Scelta che verrà fatta anche per far prendere ai giocatori tutti gli onori della squadra che ha raggiunto il proprio obiettivo. Certo che bisognerà visionare nel dettaglio l'intensità che il club metterà sul campo.