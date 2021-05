Mercato Udinese – Padelli è sempre più un giocatore friulano

Ecco le ultime news dal mercato dell'Udinese. Torniamo a parlare di portiere. Padelli è sempre più bianconero. Manca solo la firma

MERCATO UDINESE - È sempre calciomercato. Giugno è alle porte e i dirigenti delle varie squadre di Serie A hanno ripreso il cellulare in mano. Oggi si parla di portieri. Secondo quanto riportato da gianlucadimarzio.com, Padelli lascerà l'Inter a fine stagione. Il numero 27 nerazzurro avrebbe già trovato un accordo per un biennale con l'Udinese. Al momento Juan Musso ancora non si muove. La richiesta per il suo cartellino è alta e sembra che non siano ancora state instaurate delle trattative. Gli slot per i portieri, però, non sono molti. Uno tra Scuffet e Musso si appresterà a fare i bagagli. È solo una questione di tempo.

MUSSO o SCUFFET

Il futuro di Musso sembra sempre più lontano da Udine. Padelli è un portiere navigato. Ne ha fatta di strada e il destino vuole che adesso torni a "casa". Esatto, perché il futuro portiere bianconero ha già vestito la maglia friulana dal 2011 al 2013. Attenzione però perché non è ancora detta l'ultima parola. Le gerarchie tra i pali sono (quasi) sempre in bilico. Basti pensare a quelle dei biancocelesti di Inzaghi. Reina era stato preso come secondo ma alla fine è riuscito a conquistarsi una maglia da titolare. Qualora Musso dovesse realmente lasciare Udine, non è detto che non possa cominciare un vero e proprio ballottaggio tra Padelli e Scuffet. Se, invece, Musso dovesse restare e Simone Scuffet dovesse fare i bagagli, il portiere argentino avrebbe comunque un validissimo esempio da cui poter apprende molto.

DE PAUL, GOTTI, MOLINA

Giorno dopo giorno il mercato sta diventando incandescente. De Paul viene sempre più accostato all'Atletico Madrid, nonostante abbia molto mercato anche in Italia. Musso continua ad essere avvicinato alla futura Roma di Mourinho. Molina potrebbe far scatenare un'asta da un momento all'altro. Insomma, le casse dell'udinese potrebbe davvero gonfiarsi all'improvviso. Lo stesso Gotti non è detto che rimanga a presidiare la panchina. Nei prossimi giorni seguiranno aggiornamenti.