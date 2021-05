Udinese, chiudere in bellezza la Serie A battendo i campioni d’Italia

L'Udinese si prepara a sfidare i campioni d'Italia nell'ultimo incontro di Serie A: con i nerazzurri sarà una vetrina importante

Redazione

Da quando l'Udinese ha raggiunto il proprio obiettivo, i bianconeri sono scesi in campo senza più molto da chiedere alla stagione. La salvezza era il traguardo minimo stabilito ed è arrivato, peccato solo perché si poteva ambire a qualcosa di più. Non di certo alla Conference League o all'Europa League, due competizioni UEFA che mancano da fin troppo tempo in casa friulana, ma almeno a finire tra le prime dieci del campionato. E perciò tornare a far parte della colonna di sinistra. Anche se l'Udinese è ormai una veterana in Serie A, poiché vi partecipa ininterrottamente dal dopoguerra, i tifosi non disdegnerebbero rivivere l'emozioni di un decennio fa. Quando Francesco Guidolin in panchina, e Antonio Di Natale, in campo, trascinavano il club sui campi più importanti del continente.

La sfida

Per salvare ancor di più la propria stagione, i friulani per l'ultima di campionato avranno un jolly interessante. Luca Gotti e i suoi, infatti, sfideranno a San Siro i freschi campioni d'Italia di Antonio Conte. I nerazzurri, dopo una cavalcata altalenante, sono riusciti ad aggiudicarsi il tanto agognato scudetto. Tra i calciatori dell'Udinese che vorranno mettersi maggiormente in mostra, ci sono Rodrigo De Paul e Juan Musso. I due argentini sono stati accostati in chiave di mercato ai meneghini. Entrambi hanno svariate richieste, è vero, ma la conferma in un campionato che conoscono e nel quale si sono confermati, potrebbe essere la scelta migliore a questo punto della carriera. Una vittoria contro la compagine più forte del territorio, li metterebbero ancor di più al centro del prossimo mercato estivo.

L'orario del match

Intanto la Lega Serie A ha ufficializzato gli orari dell'incontri valevoli per il turno di campionato numero 38. Per quanto riguarda l'Udinese, la sfida in trasferta contro i nerazzurri è fissato per domenica pomeriggio alle ore 15:00. Per conoscere anche il direttore di gara, bisognerà invece aspettare ancora qualche giorno.