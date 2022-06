Calciomercato Udinese – Molina ha deciso / Ecco il suo nuovo club

Il team bianconero continua a lavorare in vista dei prossimi incontri. Stiamo parlando di una squadra che vuole sorprendere

Redazione

Il team bianconero continua a lavorare in vista della prossima stagione. Non ci sarà nemmeno un momento di pausa in vista dei prossimi incontri, per una squadra che ha concluso al meglio la scorsa stagione ed ha voglia di riconfermarsi. Sicuramente ci saranno diverse squadre pronte a mettere i bastoni tra le ruote, ma l'idea della società è quella di creare un gruppo giovane, ma soprattutto competitivo per permettere di mettere i bastoni tra le ruote a tutte le squadre del nostro campionato. L'arrivo del nuovo coach potrebbe fare la differenza, dato che stiamo parlando di un mister a cui piace molto giocare un buon calcio e di conseguenza le aspettative non possono fare altro che aumentare. Intanto nelle ultime ore sembra aver preso una decisione importante uno dei protagonisti della stagione appena terminata. Scritto il suo futuro.

Il profilo

Il giocatore al centro dell'articolo non vede l'ora di fare la differenza e dire la sua. Stiamo parlando di un talento che si è classificato come il miglior difensore per reti segnate nel campionato italiano, ben sette. Le prossime ore potrebbero essere decisive sul suo conto visto che si deciderà il suo futuro. Lui sembra aver espresso le sue decisioni e di conseguenza è solo questione di tempo prima che l'affare decolli definitivamente. Ecco cosa riserverà il futuro all'esterno destro Nahuel Molina.

La decisione

I contatti tra le società sono stati attivi come non mai. Nelle ultime stagioni sono diversi gli affari interconnessi tra i due team, l'ultimo riguarda un altro argentino: Nehuen Perez. Alla fine anche Nahuel Molina vorrebbe andare a giocare all'Atletico Madrid, sotto la guida del Cholo Simeone. Solo nelle prossime ore si incontreranno le due dirigenze per poter trovare una quadra finale. In conclusione, non perdere tutti i dettagli su un altro affare. Criscitiello annuncia una nuova trattativa in entrata. Follie per il baby fenomeno <<<