Calciomercato Fiorentina – I nerazzurri soffiano un obiettivo ai viola

Giocatori che sono state delle vere e proprie bandiere nell'ultimo periodo, dovrebbero rinnovare. Andiamo insieme a scoprire di chi si tratta

Il mercato della Fiorentina sta entrando nel vivo , il D.S. Pradè è pronto ad operare in diverse zone del campo, ma un obiettivo degli ultimi giorni è oramai definitivamente sfumato, il suo futuro si prospetta all'Atalanta. Una trattativa complessiva da undici milioni di euro, stiamo parlando di Matteo Lovato . Il classe 2000 è pronto a trasferirsi a titolo definitivo a Bergamo. Questa notizia non viene presa in maniera negativa dalla squadra viola , perché potrebbe definitivamente sbloccare le trattative riguardanti i rinnovi viola. Giocatori che sono state delle vere e proprie bandiere nell'ultimo periodo. Andiamo insieme a scoprire di chi si tratta <<<

Gli obiettivi iniziano a svanire, i problemi possono essere molteplici . Di conseguenza la dirigenza viola guidata da Pradè e Joe Barone è pronta a operare per i rinnovi, dato che spesso possono essere addirittura meglio degli acquisti. Andiamo a vedere la situazione per ciò che riguarda i rinnovi nel reparto difensivo .

Nikola Milenkovic è lui il giocatore pronto a fare le valigie se non dovesse arrivare la giusta offerta per il rinnovo. Al momento la trattativa è tutt'altro che scontata, anzi sono diverse le sirene che suonano per il difensore serbo. Lui è anche intenzionato ad una nuova avventura, di conseguenza la presidenza viola dovrà fare un lavoro egregio per non perdere un giocatore di questo calibro. Scopri anche gli obiettivi della dirigenza viola in uscita <<<