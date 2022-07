News Udinese | La gestione Pozzo compie 36 anni di storia

Negli ultimi venticinque anni hanno indossato la maglia bianconera importanti giocatori. L'elenco è lunghissimo, ricordiamo soltanto Totò Di Natale, il più bravo e il più importante, poi Alexis Sanchez fino ad arrivare a Oliver Bierhoff. Anni che hanno visto l'Udinese togliersi grandi soddisfazioni (come ad esempio la vittoria ad Anfield, una delle poche squadre italiane a riuscirci) e vivere momenti bui (come la retrocessione in Serie B). Un mix di emozioni con cui i tifosi friulani da sempre hanno imparato a convivere, facendo sì che l'amore per la propria squadra diventasse qualcosa di unico e irripetibile. Poi il nuovo stadio. Ultimo grande investimento della famiglia è stato il completamento della "Dacia Arena", iniziata nel 2014 e terminata nel gennaio 2016. Un autentico gioiello, tanto da divenire sede della finale dei campionati Europei under 21 nel 2019. Infine il record. L' Udinese è diventata la prima provinciale del nostro campionato a disputare il ventottesimo campionato consecutivo in A. E in questo periodo la squadra ha conquistato due terzi, due quarti, un quinto e due seti posti. In più, per undici volte ha partecipato alle Coppe Europee. E non ha intenzione di fermarsi. Se non vuoi perderti niente sui friulani, ecco le notizie più importanti di oggi <<<