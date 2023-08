Mercato Udinese – Un nuovo colpo dal Watford / Arriva il portiere Okoye

L'Udinese è vicinissima a chiudere un nuovo colpo per il suo mercato. Il portiere Maduka Okoye nelle prossime ore dovrebbe diventare un nuovo calciatore bianconero. Stiamo parlando di un estremo difensore che si è messo in mostra all'interno del campionato olandese e dopo una stagione da secondo in quel di Watford, adesso vuole continuare a sorprendere. Per lui la chance di fare il secondo in quel di Udine e soprattutto di sostituire un ottimo estremo difensore come Edoardo Piana. Il calciatore cresciuto nella cantera bianconera infatti è promesso sposo del Pontedera e nelle prossime ore dovrebbe finalizzarsi questa trattativa. Edoardo ha scelto di abbassarsi di due categorie solo per poter partire sempre titolare e giocarsi le sue carte. Riguardo Okoye, ci vorrà un po' di tempo prima che si prenda le sue occasioni, ma anche in questo caso la qualità sembra esserci. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime sul mercato in uscita <<<