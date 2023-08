Calciomercato Udinese – Beto torna sul mercato / L’Everton prova l’assalto

La squadra bianconera continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Nel frattempo arrivano delle novità tutt'altro che positive dal mercato sia in entrata che in uscita. La società dopo la fallita cessione di Lazar Samardzic, ha bisogno di rilanciarsi sul mercato in uscita e di conseguenza potrebbe arrivare l'addio di un'altra pedina importante. Il calciatore messo sotto osservazione è il bomber Beto. La sua quotazione si aggira sui 30/35 milioni di euro. Al momento l'unico e vero interessamento arriva dalla Premier League. L'Everton sembra essere pronto per far partire l'offerta decisiva nei suoi confronti. Il tutto è stato confermato anche dall'uomo mercato Gianluca Di Marzio. Vedremo se nelle prossime ore la trattativa entrerà nel vivo oppure si resterà in questo limbo con il bomber portoghese protagonista. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime sul mercato in uscita. La verità sul caso Samardzic <<<