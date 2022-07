Udinese | Nuova offerta per il centrocampista: l’addio si avvicina

Walace, come ormai ben noto, è seguito con insistenza dal Flamengo. Pare che l'ultima offerta del club brasiliano, di 6 milioni di euro, sia considerata ancora troppo bassa dall'Udinese. In Brasile, però, sono ottimisti riguardo l'esito della trattativa. Pare che lo stesso mediano classe '95 abbia parlato con i Pozzo per lasciarlo partire, ma la risposta dei proprietari dell'Udinese non è stata come ci si aspettava. Infatti, per meno di 8 milioni di euro non lo lasceranno partire. Nella giornata di ieri gli agenti di Walace sono sbarcati in Italia per rincontrare i vertici del club bianconero, esprimendo la volontà del loro assistito di ritornare in Patria dopo diversi anni in Europa. Pare che nelle prossime ore arriverà una nuova offerta da parte della società di Rio De Janeiro, che potrebbe definitivamente chiudere l'affare.