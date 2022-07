Calciomercato Udinese | Deulofeu al Napoli? Ecco cosa manca

La nuova stagione è alle porte e l'Udinese sta lavorando senza sosta per portare a termine tutte le trattative in corso prima del ritiro precampionato. I talenti bianconeri sono richiestissimi sia da club italiani che da club esteri.

Nella prima fase di calciomercato l'asse Napoli-Udine è stato uno dei più caldi. La trattativa per Gerard Deulofeu è stata al centro delle voci di mercato per diversi giorni e ora l'affare sembrerebbe in dirittura d'arrivo.