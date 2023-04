VIDEO – Si ritrova un orso dentro casa: quello che succede è clamoroso!

Ha del clamoroso quanto successo in North Carolina pochi giorni fa. Un uomo, che si stava serenamente rilassando sul patio di casa sua, si è ritrovato davanti a sé un orso che a quanto pare era riuscito a entrare. L'incontro, documentato nel video qui sotto, ha fatto subito il giro del web per la reazione di entrambi.

Piuttosto impaurito l'uomo, e non è difficile immaginare il motivo. Passare dal leggere un libro a ritrovarsi faccia a faccia con un orso praticamente dentro casa non deve esser stato facile. Tutto il suo timore si può leggere nel suo sguardo e nel suo movimento, piuttosto istintivo, di coprirsi il corpo con un cuscino .

Ha fatto ancor più sorridere ciò che ha fatto l'orso, che non appena si è accorto dell'uomo è rimasto fermo immobile per un paio di secondi. L'animale ha quasi osservato l'uomo, ha cercato di capirne i suoi movimenti, poi preso da altrettanta paura è prontamente scappato abbandonando la casa .

Un episodio che non ha nulla a che fare con quanto successo nei giorni scorsi nel Trentino, dove l'orsa JJ4 è stata catturata. Accusata di aver ucciso un runner, l'orsa è al centro del dibattito in Italia per quanto riguarda il suo destino. Ne ha parlato anche Cruciani che non le ha mandate di certo a dire!