Udinese-Bologna / Orsolini sul match: “Sarà una sfida difficile a Udine”

L'attaccante dei rossoblù ha parlato della sfida di domenica contro i bianconeri. Anche per i felsinei si tratta di una gara fondamentale

Redazione

Il team bianconero si avvicina al prossimo incontro di campionato. Stiamo parlando di una gara in cui non si può fallire il risultato. Di conseguenza tutta la squadra assieme alla società ha intenzione di fare una bella prestazione per rilanciare la propria corsa in campionato. Dall'altra parte, però, ci sarà un'altra squadra alla ricerca di punti classifica, visto che le prime due partite del 2023 sono terminate entrambe con una sconfitta di misura. Si continua a lavorare sui campi del Bruseschi e sappiamo che i prossimi incontri saranno a dir poco decisivi per continuare a lottare per un posizionamento europeo. Nel mentre un giocatore dei rossoblù ha parlato del match.

A Bfcweek Riccardo Orsolini ha parlato in vista della gara con l'Udinese, dicendo: "Sarà una sfida difficile a Udine, contro un avversario che sta bene. Ripartiamo dalle cose buone, ma peccato per i risultati. Senza Arna? Non possiamo giocare con le palle alte".

Situazione in casa rossoblù — Per quanto riguarda la situazione della squadra, Motta è alle prese con le squalifiche di Dominguez e Medel e con parecchi infortuni. Il tecnico ha ritrovato ieri in gruppo Musa Barrow e oggi dovrebbe essere la volta di Joshua Zirkzee. Dovrà però decidere se schierarli al 'Friuli' o se adottare la linea della prudenza per evitare ricadute. Da verificare anche le condizioni di Soriano, che ieri ha svolto un lavoro differenziato a causa di una contusione al piede.