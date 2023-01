Mercato Udinese – Parla l’agente di Deulofeu: “C’è l’interesse del Villa”

Non perdere tutte le ultime sul mercato con le parole dell'agente di Deulofeu. Nelle ultime ore è arrivata una comunicazione importante

Redazione

Il giocatore spagnolo è tornato ad allenarsi sui campi d'allenamento del Bruseschi. Stiamo parlando di una risorsa troppo importante per il tecnico che non vede l'ora di potersi assicurare il suo talento e ricominciare a vincere. Nelle prossime ore sarà molto importante, anche, difendere lo stesso Gerry dal calciomercato che è in una continua evoluzione. A dire la sua sulle trattative di questo mese di gennaio ci ha pensato anche l'agente del giocatore spagnolo. Ecco le sue parole in vista del mercato che è già iniziato e su tutte le squadre interessate alle prestazioni del numero dieci bianconero.

"Sappiamo che c'è un interesse da parte di una squadra dell'Inghilterra: l'Aston Villa. Al momento, però, non c'è ancora nulla di concreto". Queste sono state le parole dell'agente che commentano nel migliore dei modi il via di una nuova stagione per Gerard e soprattutto il portare al termine questa ancora in corso con la maglia dell'Udinese. Sappiamo che i Pozzo hanno un accordo con Gerry e con il suo passaggio solamente se dovesse arrivare una squadra più forte e che gioca costantemente ad alti livelli nel calcio europeo. Adesso bisogna sistemare questo accordo in vista dell'estate visto che si avvicina sempre di più il passaggio di Gerard in una nuova società.

Ritorno in Premier — Sappiamo che al fantasista piace tanto il campionato inglese e potrebbe anche essere arrivato il suo momento per un ipotetico ritorno oltremanica. Al momento è difficile fare dei pronostici, ma resta davvero importante capire sin da subito le sue intenzioni anche se l'arrivo di Matheus Martins sembra essere tutto tranne che casuale. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime in vista del prossimo match. Il Bologna non sta attraversano un grande momento e si ritrova a dover fare la conta. Il punto sulla squadra emiliana <<<