Una stagione positiva per l'Udinese con i bianconeri che hanno raggiunti i cinquanta punti in classifica (risultato che mancava da più di dieci stagioni). L'annata non è ancora terminata e con l'ultimo appuntamento contro il Napoli attualmente di Antonio Conte, c'è voglia di fare bene e continuare a sorprendere anche in uno stadio come il Diego Armando Maradona. Nelle ultime ore ha parlato di presente e futuro il direttore dei bianconeri: Gokhan Inler. Ecco le sue dichiarazioni che parlano anche di una possibile sorpresa nel corso dell'annata che verrà.

Le parole di Gokhan Inler

Il direttore Gokhan Inler e mister Kosta Runjaic

Ai microfoni di TV12, ecco le parole del direttore: "Quest'anno un bottino positivo, abbiamo fatto 50 punti ma potevamo farne di più come potevamo farne di meno. In questa Serie A resta un risultato importante". Ha poi continuato parlando di futuro: "L'obiettivo si costruisce attraverso diverse stagioni, non dall'oggi al domani. Quando vedo qualcuno scontento lo lascio stare e poi lo prendo in parte dopo qualche giorno". Infine il riferimento sulla Coppa Italia: "Una strada più semplice, è una parentesi più corta. Ci si può puntare la prossima stagione e potrebbe essere un obiettivo per l'Udinese, perché no".