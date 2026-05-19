L'Udinese si avvicina ai prossimi incontri di campionato, non perdiamo un secondo ed ecco le dichiarazioni del direttore Inler
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Una stagione positiva per l'Udinese con i bianconeri che hanno raggiunti i cinquanta punti in classifica (risultato che mancava da più di dieci stagioni). L'annata non è ancora terminata e con l'ultimo appuntamento contro il Napoli attualmente di Antonio Conte, c'è voglia di fare bene e continuare a sorprendere anche in uno stadio come il Diego Armando Maradona. Nelle ultime ore ha parlato di presente e futuro il direttore dei bianconeri: Gokhan Inler. Ecco le sue dichiarazioni che parlano anche di una possibile sorpresa nel corso dell'annata che verrà.
Le parole di Gokhan Inler
Ai microfoni di TV12, ecco le parole del direttore: "Quest'anno un bottino positivo, abbiamo fatto 50 punti ma potevamo farne di più come potevamo farne di meno. In questa Serie A resta un risultato importante". Ha poi continuato parlando di futuro: "L'obiettivo si costruisce attraverso diverse stagioni, non dall'oggi al domani. Quando vedo qualcuno scontento lo lascio stare e poi lo prendo in parte dopo qualche giorno". Infine il riferimento sulla Coppa Italia: "Una strada più semplice, è una parentesi più corta. Ci si può puntare la prossima stagione e potrebbe essere un obiettivo per l'Udinese, perché no".
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