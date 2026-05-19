La prima notizia negativa in vista dei prossimi mondiali è arrivata per l'Udinese, con la squadra che avrà in rosa un calciatore sin dai primi giorni del ritiro ma il giovane non potrà dire la sua in quella che è la competizione più importante del nostro calcio. Lennon Miller non è stato convocato dalla Nazionale scozzese per la competizione che partirà tra meno di un mese tra Stati Uniti d'America, Messico e Canada. Una decisione a sorpresa, visto che Miller si era reso protagonista anche nel corso delle ultime sfide durante la pausa nazionali del mese di Marzo. Non perdiamo un secondo ed andiamo con tutti i dettagli sui convocati della nazionale scozzese.

I convocati della nazionale scozzese

Lennon Miller e Nico Paz

Per il bianconero che alza bandiera bianca e l'Udinese perde uno dei possibili protagonisti al prossimo Mondiale, troviamo altri "italiani" che potranno dire la loro. Scott McTominay è in pole position anche per un ruolo da protagonista. Assieme a lui un altro azzurro cioè Billy Gilmour ed ultimo che dirà la sua nella competizione estiva è Che Adams che ha passato una stagione di alti e bassi al Torino. Adesso non ci resta che attendere e iniziare a capire quali altri bianconeri potrebbero dire la loro.