Udinese – Da Pereyra ad Ampadu, le ultime di mercato / La giornata

Si susseguono le giornate in quel di Udine e tutta la dirigenza è concentrata nel cercare di allestire un team estremamente competitivo in vista della prossima stagione. Ricordiamo che tra possibili cessioni ed addii già scritti, ci saranno diversi cambiamenti nel corso dell'annata che verrà. Ora tocca a tutta la società mettere a disposizione di mister Andrea Sottil una squadra che possa lottare per la parte sinistra della classifica e soprattutto togliersi qualche soddisfazione. Il primo calciatore ad essere sotto le lenti d'ingrandimento in questo periodo è il capitano Roberto Pereyra . Proprio oggi pomeriggio l'ennesimo team si è unito alla corsa all'argentino. Stiamo parlando dei biancocelesti di Maurizio Sarri.

La trattativa potrebbe decollare siccome il primo team della capitale l'anno prossimo giocherà la Champions League, requisito fondamentale se il Tucu si dovesse trasferire. In entrata invece sembra essere arrivato prepotentemente nella lista degli obiettivi il centrocampista gallese Ethan Ampadu. Un calciatore dalle grandi qualità, ma che dopo la retrocessione con lo Spezia tornerà in Inghilterra al Chelsea. Non può essere escluso un tentativo da parte dell'Udinese nelle prossime settimane. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime sul mercato. Interesse dalla Turchia per Nehuen Perez: il punto <<<