Calciomercato Udinese – Perez punto fermo, ma il Galatasaray non molla

Il calciatore argentino è sicuramente un punto fermo per la squadra bianconera, ma in questo istante il Galatasaray sembra essere interessato

Redazione

Nehuen Perez è sicuramente una delle note liete di questa stagione di campionato. La squadra bianconera lo ha accolto due stagioni fa dall'Atletico Madrid e in pochissimo tempo si è preso un posto da titolarissimo anche con ottimi risultati. Dopo queste due annate sono diverse le squadre che hanno messo l'argentino sotto osservazione ed in questo momento tutto potrebbe cambiare da un momento all'altro. L'Udinese vorrebbe tenere il difensore per ancora una/due stagioni in modo da completare il processo di crescita. In queste ore, però, una società nello specifico sembra fare davvero sul serio per potersi assicurare il calciatore nel giro della nazionale.

Il club pronto ad affondare per il difensore centrale ex Atletico è il Galatasaray. Sappiamo benissimo che i turchi si sono assicurati il campionato e di conseguenza vogliono allestire un team competitivo in vista della prossima Champions League. Ricordiamo a tutti che nelle ultime due annata il Gala è diventata una vera e propria corazzata per il campionato turco, ma soprattutto una squadra che potrebbe impensierire anche qualche big europea. L'idea è sicuramente quella di continuare a rinforzarsi e soprattutto vivere la competizione europea da assoluti protagonisti e non da comparse. Andiamo a vedere quanti milioni ci vogliono per potersi assicurare le prestazioni di Nehuen Perez.

Il costo del cartellino — Come detto in precedenza, l'Udinese (ad oggi) non ha nessuna intenzione di privarsi di un calciatore importante come l'argentino. Se dovesse arrivare un'offerta irrinunciabile, però, l'addio potrebbe effettivamente prendere forma. Ad oggi non c'è ancora una trattativa vera e propria con i turchi, ma solamente un semplice interessamento. Rimarchiamo che difficilmente l'Udinese venderà Perez se sul banco delle offerte non arrivassero almeno venti milioni di euro. Nelle prossime ore vedremo se effettivamente i bianconeri dovranno difendersi dalle avances dei turchi. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime che arrivano dal mercato. Un nuovo team vuole Pereyra <<<