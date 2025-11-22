Udinese-Bologna 0:3 | Pobega stende i bianconeri: il commento del match

Primo Tempo—
Al terzo minuto Davis ha sfiorato il goal in rovesciata su un cross delizioso di Kamara: la palla è uscita di poco. La gara è stata in mano ai bianconeri. Baricentro alto e recuperi palla continui in mezzo al campo. Il Bologna non ha trovato il ritmo solito di gara ma nelle poche ripartenze ha causato qualche problema all'Udinese. In particolare al 39' Ehizibue ha toccato in modo scomposto il pallone creando calcio di rigore assegnato tramite revisione al VAR. Orsolini viene ipnotizzato dagli undici metri da Okoye: sempre 0 a 0. Il primo tempo si è chiuso con una bella dose di emozioni.