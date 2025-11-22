mondoudinese senza categoria Udinese-Bologna 0:3 | Pobega stende i bianconeri: il commento del match

Udinese-Bologna 0:3 | Pobega stende i bianconeri: il commento del match

Termina così la gara tra Udinese e Bologna che ha lasciato parecchie emozioni avvincenti per tutti i novanta minuti di gioco
Primo Tempo

Al terzo minuto Davis ha sfiorato il goal in rovesciata su un cross delizioso di Kamara: la palla è uscita di poco. La gara è stata in mano ai bianconeri. Baricentro alto e recuperi palla continui in mezzo al campo. Il Bologna non ha trovato il ritmo solito di gara ma nelle poche ripartenze ha causato qualche problema all'Udinese. In particolare al 39' Ehizibue ha toccato in modo scomposto il pallone creando calcio di rigore assegnato tramite revisione al VAR. Orsolini viene ipnotizzato dagli undici metri da Okoye: sempre 0 a 0. Il primo tempo si è chiuso con una bella dose di emozioni.

Secondo Tempo

La scintilla bianconera si è spenta piano piano e questo ha portato al goal del Bologna al 54'. Orsolini ha servito una palla in area a Pobega che ha stoppato e catalizzato la rete del vantaggio: 0 a 1. Il buio è calato dopo 5 minuti quando Karlstrom si è dimenticato il pallone in fase di costruzione e ancora Pobega ne ha approfittato siglando il raddoppio: 0 a 2. La gara si è avviata verso l'inesorabile sconfitta dei friulani che hanno abbassato il ritmo. Sacchi ha dichiarato i minuti di recupero nei quali Karlstrom ha commesso un'altra ingenuità e Bernardeschi ha firmato il terzo goal. Finisce 0 a 3 per il Bologna.

