Udinese-Bologna 0:3 | Pobega stende i bianconeri: il commento del match

Al terzo minuto Davis ha sfiorato il goal in rovesciata su un cross delizioso di Kamara : la palla è uscita di poco. La gara è stata in mano ai bianconeri. Baricentro alto e recuperi palla continui in mezzo al campo. Il Bologna non ha trovato il ritmo solito di gara ma nelle poche ripartenze ha causato qualche problema all'Udinese . In particolare al 39' Ehizibue ha toccato in modo scomposto il pallone creando calcio di rigore assegnato tramite revisione al VAR. Orsolini viene ipnotizzato dagli undici metri da Okoye : sempre 0 a 0. Il primo tempo si è chiuso con una bella dose di emozioni.

Secondo Tempo

La scintilla bianconera si è spenta piano piano e questo ha portato al goal del Bologna al 54'. Orsolini ha servito una palla in area a Pobega che ha stoppato e catalizzato la rete del vantaggio: 0 a 1. Il buio è calato dopo 5 minuti quando Karlstrom si è dimenticato il pallone in fase di costruzione e ancora Pobega ne ha approfittato siglando il raddoppio: 0 a 2. La gara si è avviata verso l'inesorabile sconfitta dei friulani che hanno abbassato il ritmo. Sacchi ha dichiarato i minuti di recupero nei quali Karlstrom ha commesso un'altra ingenuità e Bernardeschi ha firmato il terzo goal. Finisce 0 a 3 per il Bologna.