Notizie Udinese – Pozzo ha deciso / Ritiro anticipato fino a domenica

Il patron sembra aver deciso il futuro immediato della squadra bianconera. Un momento non felice e che necessita di una netta sterzata

L'Udinese inizierà oggi la sua preparazione in vista dei prossimi incontri di campionato. La squadra non è partita al meglio dopo le due settimane di pausa nazionali. Un solo punto in due partite contro delle avversarie dirette nella lotta per un posto (che sta diventando sempre di più un sogno) in Conference League. Proprio il presidente Giampaolo Pozzo vuole dare la scossa a questo team che ha fatto vedere tante belle cose nel corso di questa annata. Non sarà semplice riuscire a fermare una Roma che sta viaggiando a gonfie vele, ma l'obiettivo degli uomini di Andrea Sottil è quello di poter ripetere lo stesso incontro giocato all'andata. Non perdiamo altro tempo ed andiamo a vedere la decisione che sta per prendere il patron dei bianconeri.

Giampaolo Pozzo non l'ha ancora confermato, ma molto probabilmente manderà i ragazzi di Sottil in ritiro anticipato a partire da domani sera. Contro la Roma bisogna sfornare una grande prova e proprio per questo motivo ci si prepara come nelle grandi occasioni. Solo la vittoria potrebbe far tornare il buon umore al patron e soprattutto all'ambiente che sembra essere abbastanza in sfiducia dopo le ultime prestazioni. Il ritiro non è l'unica novità che ci sarà sui campi del Bruseschi.

Guidati dal capitano — Dopo la giornata di squalifica scontata, contro i giallorossi tornerà anche il capitano Roberto "El Tucu" Pereyra. Un calciatore fondamentale per la squadra e soprattutto fondamentale per via delle sue grandi capacità di dribbling e leadership. Proprio contro il team della capitale torneranno tutti i titolari dal primo minuto, escluso Gerard Deulofeu che ha praticamente terminato la sua stagione. Resta un bel segnale di squadra e soprattutto la possibilità di lasciare carta bianca al tecnico Andrea Sottil.