Mercato Udinese – Colpo definito / Marino si assicura il sostituto di Udogie

L'Udinese continua a lavorare. Nel frattempo ci pensa Pierpaolo Marino ad assicurarsi un nuovo giocatore in vista della prossima annata

Il direttore dell'area tecnicaPierpaolo Marino non sta fermo un secondo ed infatti sembra essere arrivato l'ennesimo colpo del suo grande operato. Proprio nelle ultime ore rimbalza una nuova notizia dalla Gazzetta dello Sport in cui l'Udinese sembra essersi assicurata un nuovo colpo per il suo reparto esterni. Un giocatore che è già pronto per dire la sua anche in un livello di campionato come quello italiano e che arriverà ad inizio estate proprio a parametro zero. Non perdiamo altro tempo ed andiamo a vedere nel dettaglio di chi stiamo parlando. Soprattutto scopriamo le migliori qualità del nuovo esterno bianconero.

Il protagonista dell'articolo è il laterale Jordan Zemura. Il calciatore con il doppio passaporto, Zimbabwe ed Inghilterra è pronto per giocare con il club italiano. Il giocatore del Bornemouth è stato spostato nella seconda squadra proprio da quando si è scoperto che ha firmato un pre contratto con l'Udinese di Pierpaolo Marino. Una scelta corretta da parte del club inglese? Questo non dobbiamo valutarlo noi, ma certamente al suo arrivo in quel di Udine dovrà darsi parecchio da fare il nuovo innesto del team friulano. Dopo aver parlato della trattativa, non perdiamo l'approfondimento sul calciatore e il suo rendimento nel corso delle ultime stagioni.

Il punto sulle prestazioni — Da inizio anno ha giocato ben 19 partite in un campionato altamente competitivo come la Premier League e va fatto notare che ha anche servito un assist. Il laterale è sempre stato un punto fisso del Bornemouth e lo dimostrano anche le trentatré presenze nel corso della passata stagione in Championship. Adesso arriverà la sua prima avventura al di fuori del suo paese natale. Il calciatore è pronto per farsi valere e i tifosi dell'Udinese non vedono l'ora di vederlo all'opera sul campo.