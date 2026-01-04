E' stata adeguata la performance dell'arbitro Arena nella partita tra Como e Udinese. I media nazionali l'hanno valutata in questo modo.
mondoudinese senza categoria Udinese News – Promosso l’operato di Arena: i voti
udinese
Udinese News – Promosso l’operato di Arena: i voti
L’arbitro Arena ha svolto un buon lavoro nella gara di ieri tra Como e Udinese portandosi a casa dei buoni giudizi
GAZZETTA DELLO SPORT 6
Ha preso una decisione sul rigore (era semplice), ma l'assistente commette un errore di offside per pochi centimetri. Manca un cartellino giallo per il tocco di mano volontario di Kamara.
CORRIERE DELLO SPORT 6
TUTTOSPORT 6,5
Le ammonizioni sono state date con buon senso, nessun dubbio sul rigore concesso al Como.
Le valutazioni di ieri: Piotrowski giornata da dimenticare: le pagelle<<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA