Rassegna Stampa | Tra episodi e pochissima fortuna / L’Udinese è una squadra

La squadra bianconera continua un processo di crescita molto interessante e più passa il tempo ,più la società sembra essere in grado di mettere in difficoltà tutte le antagoniste. Nelle ultime settimane sono arrivati diversi risultati utili contro squadre sicuramente più blasonate.

Tra queste c'è pure l'attuale capolista, stiamo parlando dei rossoneri gestiti da Stefano Pioli. Anche ieri sera c'è stata una prova di tutto rispetto che ha messo in seria difficoltà l'avversario. La partita al centro dell'articolo è senz'ombra di dubbio la vittoria sfumata contro il team capitolino.

L'Udinese ha giocato un match sontuoso e José Mourinho è stato messo in difficoltà per la maggior parte dell'incontro. Solo un rigore (dubbio) allo scadere è riuscito a mettere il match sulla parità finale. Ecco i motivi per cui i friulani hanno giocato un match incredibile. Finalmente il gruppo è squadra <<<