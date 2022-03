Udinese – Roma / Era davvero rigore? Secondo Marelli (esperto VAR)…

Una meravigliosa Udinese gioca e crea tanto per 90 minuti. Continua l'espressione di un bellissimo calcio che va avanti ormai da molte giornate. I bianconeri muovono ancora la classifica ma l'amaro che rimane in bocca è tanto.

I ragazzi di Cioffi sbattano solo sul fischio molto discutibile di Di Bello per un tocco di mano di Marvin Zeegelaar ma i dubbi che rimangono sono tanti.

Il rigore concesso ai giallorossi ha creato non poche polemiche soprattutto per la dinamica del tocco con la palla che prima sbatte sul petto di Shomurodov e poi finisce sul braccio del difensore che tuttavia era attaccato all'attaccante giallorosso. Luca Marelli (esperto Var) ha espresso il suo giudizio in merito: ecco che cosa ha detto! <<<