Udinese – Ritorna Pereyra per risolvere i problemi: il punto sulla formazione

La squadra di Andrea Sottil sta attraversando il periodo più difficile delle ultime tre stagioni. Il tecnico originario di Torino le vuole provare tutte pur di tornare in campo e fare la differenza. Al momento ciò che manca sono i gol, motivo per cui lunedì ci sarà una grande novità soprattutto sulla fascia destra.

Roberto Pereyra è tornato ed ora deve fare quello che ha sempre fatto: la differenza. Il calciatore che veste la maglia numero 37 è la punta di diamante in questo momento e deve aiutare la squadra ad uscire da un momento difficile. Motivo per cui lunedì sarà in campo dal primo minuto.