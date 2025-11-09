Roma-Udinese | Kabasele nel prepartita: “Zaniolo? Vi dico il suo obiettivo”

Kabasele ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni nel pre partita con la Roma. Ecco le parole del centrale dell’Udinese.
Kabasele ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni nel pre partita con la Roma. Ecco le parole del centrale dell’Udinese
“Giochiamo contro una squadra molto forte soprattutto nel loro stadio. Noi dovremmo essere bravi a fare ciò che abbiamo fatto la scorsa settimana. Ci tengo a giocare con regolarità e dare il mio contributo alla squadra”. Il centrale ha poi continuato parlando del 10 dei bianconeri: "Zaniolo ha voglia di fare le cose per il suo bene e per il bene della squadra. Vuole ritrovare la Nazionale e noi lo aiuteremo in questo obiettivo”.
