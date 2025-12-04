Udinese – Runjaic in conferenza al Bluenergy Stadium

La gara contro il Genoa nasconde occasioni e possibili insidie che gli uomini di Runjaic vogliono evitare di perdere terreno. L’Udinese deve rimanere nella parte sinistra della classifica.
Il tecnico tedesco tornerà in conferenza stampa al Bluenegy Stadium per prensetare la sfida contro il Genoa
Mister Kosta Runjaic discuterà delle questioni relative a Udinese-Genoa durante la conferenza stampa prevista per sabato 6 dicembre alle 14 allo stadio ‘Friuli’. Questo sarà il momento per aggiornare sulla situazione in casa bianconera.
Si tratta di una gara molto interessante che potrebbe regalare gioie al pubblico friulano. Potrete trovare la conferenza testuale live sul sito della nostra redazione. Non perdetevi assolutamente le ultime notizie del mercato friulano: Futuro di Atta scritto: “Mercato? Vi dico che…”<<<
