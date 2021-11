Udinese-Sassuolo / Pereyra: ”Ecco cosa ha fatto la differenza”

L'Udinese batte il Sassuolo 3-2 e torna alla vittoria. Al termine del match, i giocatori bianconeri hanno commentato la gara

Subito al termine del match, Beto è intervenuto ai microfoni di Dazn. '' Sono molto contento non per il gol, ma per i tre punti . Il ritiro è stato complicato, ma la squadra si è unita e abbiamo lavorato molto. Sapevavo che oggi era indispensabile la vittoria''.

Ecco le dichiarazioni di Pereyra ai microfoni di Dazn. ''Credo che oggi avevamo bisogno dei tre punti perchè venivamo da otto partite senza vincere. La vittoria è arrivata perchè la squadra è stata concentrata ed abbiamo fatto tutto quello preparato in settimana. Ci voleva, ce lo meritiamo. Nelle scorse partite abbiamo raccolto meno di quanto meritavamo. Sapevamo che il Sassuolo ha tanti giocatori di qualità. Noi siamo stati bravi a difendere e a ripartire in contropiede . C'è bisogno del sacrificio di tutti. Io mi sento bene, oggi era importante vincere ed ora guardiamo avanti con fiducia''.

Il difensore argentino è intervenuto ai microfoni di Udinese Tv. ''Oggi era molto importante vincere per noi perchè otto partite senza vittorie sono troppe. La squadra ha dimostrato carattere e dobbiamo continuare così. Sono felice per il mio debutto con la maglia dell'Udinese, ma molto di più per la vittoria. Ho parlato con Gotti e gli ho detto che anche se non avevo mai giocato come terzino destro poteva contare su di me''.