Sassuolo-Udinese | Iannoni: “Ho provato a tirare e ha funzionato..”

Edoardo Iannoni, giocatore del Sassuolo, ha parlato in conferenza stampa del trionfo contro l'Udinese. È stato lui a segnare il gol che ha fissato il punteggio sul 3-1: "Sono davvero contento per il gol e per la vittoria di oggi. Era un incontro fondamentale per noi e avevamo bisogno di questi tre punti. L'allenatore ha scelto di farmi entrare, mi ha detto di aiutare la squadra e di lavorare in fase difensiva, poi quando ho visto che l'azione si stava sviluppando a sinistra ho provato a tirare e ha funzionato".