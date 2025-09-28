Edoardo Iannoni, giocatore del Sassuolo, ha parlato in conferenza stampa del trionfo contro l'Udinese. È stato lui a segnare il gol che ha fissato il punteggio sul 3-1: "Sono davvero contento per il gol e per la vittoria di oggi. Era un incontro fondamentale per noi e avevamo bisogno di questi tre punti. L'allenatore ha scelto di farmi entrare, mi ha detto di aiutare la squadra e di lavorare in fase difensiva, poi quando ho visto che l'azione si stava sviluppando a sinistra ho provato a tirare e ha funzionato".
Sassuolo-Udinese | Iannoni: “Ho provato a tirare e ha funzionato..”
Il giocatore italiano del Sassuolo ha rilasciato delle dichiarazioni in merito al suo goal di oggi valido per la vittoria
E una dedica?
"Lo dedico a tutta la mia famiglia che ha sempre fiducia in me e alla mia ragazza Martina".
Era la scelta giusta dopo oggi restare qui a Sassuolo?
"Non mi serviva il gol, una vittoria per la conferma. Io ero sicuro di rimanere e l'ho detto in ritiro, sono rimasto e sono felice di continuare il percorso qui in neroverde”
Sei passato in due anni dalla C alla A: come si regge il doppio salto di categoria ?
"Non lo so, io do sempre tutto me stesso quando il mister decide di buttarmi in campo".
