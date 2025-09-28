mondoudinese senza categoria Sassuolo-Udinese | Iannoni: “Ho provato a tirare e ha funzionato..”

Sassuolo-Udinese | Iannoni: “Ho provato a tirare e ha funzionato..” - immagine 1
Il giocatore italiano del Sassuolo ha rilasciato delle dichiarazioni in merito al suo goal di oggi valido per la vittoria
Lorenzo Focolari Redattore 

Edoardo Iannoni, giocatore del Sassuolo, ha parlato in conferenza stampa del trionfo contro l'Udinese. È stato lui a segnare il gol che ha fissato il punteggio sul 3-1: "Sono davvero contento per il gol e per la vittoria di oggi. Era un incontro fondamentale per noi e avevamo bisogno di questi tre punti. L'allenatore ha scelto di farmi entrare, mi ha detto di aiutare la squadra e di lavorare in fase difensiva, poi quando ho visto che l'azione si stava sviluppando a sinistra ho provato a tirare e ha funzionato".

E una dedica?

"Lo dedico a tutta la mia famiglia che ha sempre fiducia in me e alla mia ragazza Martina".

Era la scelta giusta dopo oggi restare qui a Sassuolo?

"Non mi serviva il gol, una vittoria per la conferma. Io ero sicuro di rimanere e l'ho detto in ritiro, sono rimasto e sono felice di continuare il percorso qui in neroverde”

Sei passato in due anni dalla C alla A: come si regge il doppio salto di categoria ?

"Non lo so, io do sempre tutto me stesso quando il mister decide di buttarmi in campo".

