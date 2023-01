Mercato Udinese / Un altro Semedo per i friulani: Marino studia il colpo

Il talentino del Benfica potrebbe intraprendere lo stesso percorso fatto in estate dall'omonimo Vivaldo, ora stellina della Primavera

La squadra allenata da Andrea Sottil continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Stiamo parlando di un team che gioca un ottimo calcio, ma per il momento sta raccogliendo molto meno di quanto meritato. C'è solo una strada in questo momento ed è quella del rimboccarsi le maniche e mettersi testa bassa a lavorare stagione. Nel frattempo Marino fiuta l'ennesimo colpo di mercato.

Stando a quanto rivelato da Tuttomercatoweb.com, l'Udinese ha messo nel mirino Luis Semedo, prima punta classe 2003 in scadenza di contratto col Benfica. Contatti in corso per portare in Friuli il centravanti portoghese che, in questa stagione, sta giocando con la formazione B del club lusitano. Trattativa simile a quella che ha portato in bianconero l'omonimo Vivaldo, ora stellina luccicante della Primavera.

Il profilo — A livello giovanile, Semedo è uno dei calciatori più promettenti d’Europa: tra l’under 19 e la seconda squadra ha già messo a segno 33 reti in una stagione e mezza. Il giovane Luis viene schierato spesso come centravanti, ma necessita ancora di un po’ di massa muscolare. Per caratteristiche, comunque, pare poter benissimo seguire l’evoluzione di un giocatore come Leao ed essere spostato sulla fascia, in modo da sfruttare al meglio progressione palla al piede e abilità nel dribbling. Il profilo di Luis Semedo è interessante, come anticipato, anche perché rappresenta un’opportunità per il suo contratto. Qualora l'Udinese scegliesse di affondare il colpo parlerebbe direttamente con il giocatore e avrebbe costo zero sull’operazione. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le novità di giornata sul mercato dell'Udinese. Ieri pomeriggio è arrivata l'ufficialità del nuovo acquisto, ma allo stesso tempo anche la news sulla sua prossima destinazione. Ecco dove giocherà il brasiliano Matheus Martins <<<