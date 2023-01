Mercato Udinese | Matheus Martins è bianconero: sarà girato al Watford

Il Il talento brasiliano si trasferirà in prestito alle Hornets, in quanto i bianconeri hanno esaurito i visti per gli extracomunitari

E' fatta per Matheus Martins all'Udinese. Dopo mesi di trattative estenuanti, finalmente l'attaccante classe 2003 della Fluminense è ufficialmente un nuovo giocatore bianconero. Nel pomeriggio è infatti arrivata la nota del club che ha annunciato che "l'Udinese Calcio ha completato, in data odierna, il tesseramento di Matheus Martins, prelevato a titolo definitivo dal Fluminense. Il calciatore ha siglato un contratto quinquennale con il club bianconero e si trasferisce in prestito al Watford Fc fino al termine della stagione sportiva in corso". Niente Italia quindi al momento per il brasiliano che cercherà di aiutare in tutti i modi le Hornets a risollevarsi in campionato. Scopriamo insieme chi è.

Sul braccio sinistro ha un tatuaggio che lo ritrae rivolto verso la sua città natale, Campo Grande, con la maglia numero 10, un pallone in mano e delle nuvolette che rappresentano i suoi sogni: un aquilone, un campo da calcio e una coppa. Al Fluminense, il classe 2003 si è trasferito nel 2014, dopo un'amichevole tra il Flu e una squadra della sua città. Matheus ha impressionato tutti ed è stato invitato a trasferirsi a Rio. Il 2020 è stato anche la realizzazione di un sogno per Matheus, che è stato convocato dal c.t. della Selecao, Tite, per uno stage.

Un talento cristallino — Martins ha messo a segno 46 presenze e 6 gol dall'esordio in Prima Squadra avvenuto nel campionato carioca 2021. Matheus Martins al Tricolor ha ricoperto tutte le posizioni dell'attacco e ha segnato più di 100 reti nelle giovanili. Con i grandi ha giocato soprattutto da esterno o da trequartista. Il 2022 è stato l'anno in cui ha avuto maggior minutaggio. Il giovane attaccante è diventato il secondo giocatore più giovane a segnare una tripletta nella storia della Copa Sudamericana, con 18 anni e 315 giorni. Da notare come al primo posto ci sia João Pedro, attualmente al Watford, ma cresciuto anche lui nel Fluminense.