News Udinese – Sottil ha deciso / Ecco chi sarà il titolare sulla sinistra

Zemura o Kamara è questo il dilemma. Una metafora Sheakspeariana è quanto di più simile alla situazione che sta vivendo in questo momento il tecnico Andrea Sottil. Dall'addio di Destiny Udogie sulla fascia sinistra è nata una sfida che va aggiornata ogni settimana. Adesso, però, sembra che il tecnico abbia deciso chi schierare titolare con continuità.

Dal primo minuto

Salvo clamorosi colpi di scena pare aver vinto il ballottaggio Hassane Kamara. Il calciatore francese non sta sorprendendo con le sue giocate, ma il prezzo del cartellino pagato pare valorizzarlo più di quanto possa fare Zemura.