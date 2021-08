Calciomercato Udinese – Attacco: è un incubo. Lo Spezia beffa Marino!

Così proprio non va. Le brutte notizie non arrivano mai da sole. All'Udinese serve un attaccante. Non sappiamo più come dirlo. Forse lo abbiamo persino ripetute troppe volte. E' innegabile, è un dato di fatto. Le punte a disposizione di Luca Gotti ci sono ma è evidente che non siano abbastanza. Nel corso delle ultime settimane vi abbiamo accompagnato raccontandovi tutte le suggestioni che erano penetrare nelle mura di casa Udinese. Adesso, una dopo l'altra, stanno svanendo quasi tutte. L'ultima novità è fresca di giornata. Tuttomercatoweb non ha dubbi. Ecco che cosa sta accadendo <<<