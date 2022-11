Udinese – La squadra ha ripreso, ma ci sono diversi assenti / Rassegna

Il team allenato da Andrea Sottil si è rimesso all'opera in vista dei prossimi impegni di campionato. La squadra ha intenzione di riprendere il cammino nel migliore dei modi, come fatto nei primi incontri di questa prima parte di stagione. Sono tante le soddisfazioni che i ragazzi si sono potuti togliere, adesso bisogna riconfermarsi visto che un obiettivo già c'è.

I friulani hanno già puntato e scelto il loro obiettivo e stiamo parlando della qualificazione in una delle prossime competizioni europee. Sicuramente si parla di un traguardo non semplice da raggiungere, ma l'Udinese ha dimostrato di poter lottare a lungo per questo traguardo finale. Non perdiamo altro tempo e partiamo con la rassegna <<<