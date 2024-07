Ex Udinese / Lo strano caso Sottil, via da Salerno ma c’è già un nuovo club

L'ex tecnico dell'Udinese è pronto per iniziare un'avventura in cadetteria. Ecco tutti i dettagli sulla decisione finale con la Salernitana

Morto un papa se ne fa un altro, o meglio saltata una panchina tutto è pronto per la prossima. Infatti l'ex Udinese, Andrea Sottil in questi istanti ha rinunciato alla sua nuova avventura in quel di Salerno poiché con la mancata cessione della società sarebbero anche cambiati gli obiettivi in cadetteria.