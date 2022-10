Mercato Udinese | Il Toro continua a spingere per Makengo: lo vuole Juric

Vagnati ci pensa anche se l'operazione sarà possibile solo in caso di cessione di Lukic. Dopo il Mondiale potrebbe esserci la svolta

Mentre la squadra è impegnata sul campo per preparare la delicata sfida di domenica pomeriggio contro l'Udinese, Marino è al lavoro per costruire la rosa del futuro. Di questa potrebbe non farne più parte Makengo, sempre nel mirino del Torino. Stando a quanto riporta l'edizione odierna di Tuttosport, Vagnati si sarebbe messo all'opera per riallacciare i discorsi con i bianconeri per intavolare una trattativa che porti il centrocampista francese a giocare sotto la Mole la prossima estate.

Gli addii di Pobega e Mandragora hanno creato un vuoto nel cuore della mediana del Torino che ora deve trovare una mezzala per Juric. Fin qui le prestazioni di Linetty non hanno convinto per fisicità e atletismo e i granata si trovano scoperti di queste caratteristiche all'interno della rosa. Tra le possibilità, rimane quindi sempre attenzionata quella relativa a Jean Viktor Makengo, già seguito dai granata nella passata sessione di mercato.

La richiesta dei friulani — La trattativa tra Torino e Udinese si era arenata in estate sulla richiesta dei friulani per il giocatore di 15 milioni di euro. Troppi per le casse del Toro che spera che la sua quotazione possa scendere a 12, cifra ritenuta più congrua alle prestazioni della mezz'ala francese. Le cose potrebbero cambiare qualora il Torino cedesse Lukic, così da poter investire la somma ricavata nell'ex Tolosa. Il quale, a sua volta, però non scalpita di certo per lasciare Udine.