News Udinese / Becao ora spaventa: sirene da un big di Serie A

Il centrale brasiliano, in scadenza di contratto nel 2024, è entrato nel mirino di una big del nostro campionato che sta pensando a lui

L'importanza di Becao nell’undici titolare appare chiara in queste tre partite giocate senza di lui, in cui i bianconeri hanno subito 7 gol. La sua presenza in fase difensiva è fondamentale. Difensore roccioso, dotato di fisicità ma anche di velocità, ormai è uno dei principali interpreti della difesa di Sottil.

Contro i biancocelesti, nella trasferta dell'Olimpico, però Becao è stato costretto ad abbandonare il campo per il riacutizzarsi di un infortunio che probabilmente lo terrà fuori dai giochi ancora per qualche partite, se non anche fino alla sosta per il Mondiale. Nonostante un reparto difensivo che offre comunque buone alternative, il recupero di Becao sarà fondamentale per i successivi impegni dell’Udinese, sperando di poterlo riavere già per l’ultima partita prima della pausa, quando la squadra friulana dovrà affrontare il Napoli, la squadra più in forma del campionato e unica squadra finora imbattuta in Serie A.

Sirene da una big — Le prestazioni del centrale brasiliano non sono passate inosservate. In Serie A c'è chi si sta muovendo per lui. I nerazzurri, per esempio, proveranno ancora a convincere Milan Skriniar a rinnovare il suo contratto, in scadenza nel 2023, con la dirigenza che comunque si sta guardando intorno, a caccia di profili per l'eventuale sostituzione dello slovacco. Secondo quanto riportato da Gazzetta.it il club nerazzurro ha messo gli occhi su RodrigoBecao dell'Udinese, che già conosce i meccanismi della difesa a tre e che ha il contratto in scadenza nel 2024. Cambiando rapidamente discorso, ma restando in team Brasile e Sud America. Non perdere l'ultima trattativa avviata dai bianconeri che si avvicina sempre di più alla conclusione. Un nuovo talento arriva dal continente americano. L'Udinese è pronta ad accogliere Matheus Martins: ecco le sue ultime dichiarazioni <<<