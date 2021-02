Udinese-Verona, Gotti: “Io messo in discussione solo dalle TV”

Le parole di mister Luca Gotti al termine della sfida di campionato tra l'Udinese e l'Hellas Verona vinta dai bianconeri

UDINE - Al termine della sfida tra Udinese ed Hellas Verona, il tecnico bianconero Luca Gotti, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per uno scambio veloce di battute. L'allenatore dei friulani ha raggiunto una vittoria molto importante contro una squadra in lotta per un piazzamento valido per l'Europa. Il 2-0 dei padroni di casa è arrivato grazie all'autorete del portiere Silvestri, all'83', e al goal che a chiuso il match di Deulofeu. La rete dello spagnolo, giunta intorno al 90', ha infranto i sogni di gloria degli scaligeri. Di seguito il pensiero del mister a ridosso del fischio finale: "Io non mi sento messo in discussione. Questa è una cosa che si avverte soltanto quando si sta davanti alle telecamere. All'interno del club o della società non c'è questo pericolo. Se dovesse arrivare una fonte attendibile a dirmi che sono a rischio, ci crederei e mi inizierei a preoccupare. Tuttavia, questo vale per qualsiasi allenatore che perde le partite".