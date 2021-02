Udinese-Verona, le formazioni ufficiali: sfida Llorente-Lasagna

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Udinese-Verona, gara valida per la seconda giornata di ritorno di serie A, in campo dalle 15

Redazione

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Udinese-Verona, gara valida per la seconda giornata di ritorno di serie A, in campo dalle 15. Ecco le scelte di Gotti e Juric, tra cui spicca il ritorno da ex di Lasagna. Sarà sfida con Llorente, suo successore in bianconero.

UDINESE (3-5-2): Musso; Bonifazi, Nuytinck, Samir; Stryger Larsen, Pereyra, Walace, Arslan, Zeegelaar; Llorente, Deulofeu. All.: Gotti

VERONA(3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Gunter, Dimarco; Faraoni, Tameze, Barak, Lazovic; Lasagna, Zaccagni; Kalinic. All.: Juric

I PRECEDENTI - L'Udinese affronterà domani il Verona in quella che si preannuncia essere una partita spettacolare, valida per la seconda giornata di ritorno del campionato di serie A. I friulani di Gotti dovranno cercare la continuità dopo il ritorno al successo domenica scorsa contro lo Spezia in Liguria, ma dovranno farlo senza il loro uomo migliore: quel Rodrigo De Paul decisivo su rigore ma ingenuo nel farsi espellere con due gialli in pochi minuti. Si ripartirà dalla "Dacia" Arena, contro gli scaligeri che sono tra le sorprese di questa prima parte di stagione. In realtà l'Hellas è da un anno e mezzo che stupisce, ovvero dal ritorno in serie A con Juricallenatore. I precedenti in terra friulana vedono i padroni di casa nettamente in vantaggio con 10 vittorie, 6 pareggi e solo 4 sconfitte. L'anno scorso la gara terminò con uno 0-0 che permise ad entrambe di fare un passettino in avanti. L'ultimo successo friulano è alquanto clamoroso: un 4-0 senza appelli nel dicembre 2017.

EX - Sarà anche una gara da ex per quattro giocatori. Parliamo del friulano Samir e soprattutto dei tre calciatori scaligeri Faraoni, Barak e Lasagna. Il primo ha transitato per un breve periodo a Verona ad inizio carriera. Barak, invece, è praticamente esploso ad Udine, dove il primo anno fece faville e fu addirittura notato da alcune big italiane ed europee. Infine Kevin Lasagna, un ex freschissimo. Dopo quattro anni e mezzo c'è stato il trasferimento proprio nell'ultima sessione di mercato.