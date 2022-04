Udinese – Verso il Bologna / Le due squadre senza il numero 9?

Il team bianconero si avvicina al prossimo incontro di campionato. Stiamo parlando di una partita difficile, ma la squadra studia il Bologna

Il team bianconero si prepara alla prossima trasferta di campionato. Stiamo parlando di un incontro difficile, dato che dall'altra parte ci sarà un'altra società molto in forma e che nelle ultime settimane sta dando il meglio di se. Stiamo parlando del Bologna di Sinisa Mihajlovic. Anche l'Udinese sembrava arrivare a questo impegno con il vento in poppa, ma l'arresto di ieri sera ha gettato parecchi dubbi sugli uomini di Gabriele Cioffi che adesso sono costretti a cercare e trovare la via del riscatto. La sfida di domenica alle ore 15:00 allo stadio Dall'Ara potrebbe essere la cornice perfetta per il team guidato dal tecnico toscano. Una vittoria che scaccerebbe i fantasmi che si sono venuti a creare dopo l'ultima prestazione. Intanto le due società sono alle prese con diversi problemi. Bisognerà fare a meno dei due numeri 9?

Marko Arnautovic

Ci sono pochi dubbi per quanto riguarda il calciatore austriaco. Sicuramente l'ex West Ham non potrà essere dell'incontro, dato che ha ricevuto una squalifica per somma di ammonizioni e di conseguenza dovrà dare forfait per questo incontro molto importante. In questi giorni, inoltre, non sembra essere al meglio visto che sta continuando a svolgere delle sedute personalizzate. Probabilmente per recuperare al meglio in vista del prossimo incontro di campionato. Non solo lui, ma ci sono seri problemi anche per il 9 bianconero.

Beto

Il team bianconero recupererà qualche giocatore importantissimo, ma per il momento dovrà ancora fare a meno di un fenomeno come quello che è arrivato quest'estate dalla Portimonense. Beto sarà ancora out e sono completamente annullate le speranze di poterlo vedere in campo in una sola settimana. Dovrà ancora lavorare per poter guarire e tornare al meglio in vista delle ultime giornate. Intanto non perderti tutte le pagelle di ieri sera. Ecco le valutazioni assegnati ai bianconeri. Tutti i voti dei beniamini <<<