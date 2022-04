Notizie Udinese – Un ritorno importante / Pronto per il Bologna

Il team bianconero continua a lavorare e non vede l'ora di cancellare l'ultimo incontro. Ci si prepara al match di Bologna: incontro decisivo

Il team bianconero non vuole perdere nemmeno un secondo di tempo e cancellare il prima possibile la partita di ieri pomeriggio. Una sconfitta che fa malissimo al morale, dato che la squadra stava dominando in lungo e in largo ma non è riuscita a mettere in porta il pallone. Proprio su un contropiede nel finale (dopo una palla sanguinosa persa da Samardzic) la Salernitana è riuscita a trovare il gol vittoria. Proprio una delle pochissime occasioni procurate dalla società campana è bastata per vincere un match opaco. Le assenze bianconere hanno sicuramente pesato e di conseguenza bisogna fare il possibile pur di poter recuperare qualche componente in vista del prossimo match. Fortunatamente un rientro sembra essere alle porte.

Il profilo

Il giocatore al centro dell'articolo è il talento argentino Roberto "El Tucu" Pereyra. Contro la Salernitana non è sceso in campo per uno puro scopo cautelativo. Di conseguenza si rimetterà subito a lavoro in vista del prossimo match. Stiamo parlando di una partita che non sarà semplice dato che l'Udinese dovrà andare in trasferta allo stadio Renato Dall'Ara. Dall'altra parte ci sarà un team in formissima che nelle ultime tre settimane è riuscito a fermare sia i rossoneri di Stefano Pioli che i bianconeri di Massimiliano Allegri. Pereyra non è l'unico argentino che farà rientro sul campo da gioco. Anche un altro talento è pronto al ritorno.

Il rientro

Anche Nahuel Molina è pronto per fare il suo comeback sul campo da gioco. Ieri si è accomodato in tribuna essendo squalificato per somma di ammonizioni, ma da domenica vuole tornare a fare la differenza sul campo da gioco.