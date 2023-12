Calciomercato Roma | Mourinho fa il terremoto: “Ecco chi manda via”

1 di 5

Mourinho

Il calciomercato della Roma partirà dalle cessioni

La Roma ha le idee chiare. O meglio: Mourinho, sembra avere le idee chiarissime. Il tecnico giallorosso - infatti - non solo ha detto di voler restare nella Capitale ma - probabilmente - anche per parecchio tempo. Questa Italiana, sembra essere la sua dimensione ed il collante con il pubblico romanista sembra essere particolarmente forte. Due finali Europee in 3 anni, una vinta e quest'anno chissà. Mou è Mou, c'è poco da fare. Le critiche nei suoi confronti non mancano ma gran parte del pubblico della Roma è dalla sua parte e pure il settore più caldo dello stesso tifo, sembra essere schierato sulla sua stessa linea d'onda. Poi, José, ha parlato recentemente: io voglio restare. Ovviamente, però, servirà un vero e proprio terremoto in casa Roma e questo è oramai chiaro e palese.

Quello che occorre è un ribaltone, come ci piace chiamarlo a noi. Qualcosa che possa dare una spinta importante al club verso una rivoluzione di cui necessita. Per questa ragione, prima ancora che dagli acquisti, si partirà dalle cessioni. Da chi mandare via. E in questo senso, potrebbero esserci anche delle sorprese piuttosto grosse e importanti rispetto ai nomi.

Stando alle indiscrezioni che abbiamo raccolto in questi giorni, sussiste la possibilità anche di una cessione molto pesante. Di fatto, i nomi in ballo e in bilico, sono almeno 4: ecco la lista <<<