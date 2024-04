Calciomercato Roma, colpo di scena! Oltre a Lukaku può dire addio anche…

La Roma guarda al futuro con grande attenzione. I giallorossi dovranno capire molto bene quanti e quali passi muovere da qui alla prossima estate. In sede di calciomercato ci saranno diverse questioni da affrontare: tutte molto importanti rispetto agli acquisti così come alle cessioni. Ed è per questo motivo che da qualche giorno non si fa altro che parlare di quello che potrebbe succedere - tanto per iniziare - rispetto a Lukaku. Il giocatore della Roma costerebbe non meno di 43 milioni di euro per il cartellino per non parlare dello stipendio che si aggirerebbe intorno ai 18 milioni di euro lordi a stagione. Ovviamente troppo, per le casse della Roma. Che riflette. Ma c'è di più.