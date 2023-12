Mercato Roma / Lukaku: sta circolando una notizia incredibile!

1 di 2 As Roma News

La Roma sembra assolutamente pronta a rinnovare la rosa da mettere a disposizione di Mourinho . L'amore tra lui e i tifosi è scoccato da tempo e non sembra voler svanire. Diverso, invece, è il discorso relativo a quel che concerne la dirigenza. Dove - dopo mesi di freddo -adesso sembra essersi aperto un fronte comune su cui lavorare. Pinto è stato pubblicamente ringraziato dallo stesso Mou che per una volta s'è sentito protetto nelle sue battaglie. E ora, è il momento di guardare avanti.

Il rinnovo del tecnico potrebbe arrivare nell'arco di qualche tempo, alla faccia di chi diceva che non se ne sarebbe fatto nulla. E questo, ovviamente, significa che il progetto giallorosso potrà andare avanti con Mou. Un qualcosa che ovviamente sta lì a sottolineare come anche il calciomercato della Roma potrebbe prendere una piega importante con alcune scelte che passeranno prima di ogni cosa sotto lo sguardo attento di Mourinho. In tal senso, ci sono aggiornamenti molto importanti riguardanti Romelu Lukaku <<<