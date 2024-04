Calciomercato Roma / Dybala, arriva un clamoroso annuncio

Si ferma la marcia della Roma di Daniele De Rossi. La squadra giallorossa non va oltre lo 0-0 sul campo del Lecce di Gotti. Un nulla di fatto a reti bianche che lascia amarezza da una parte e dall’altra: i padroni di casa perché hanno avuto maggiori possibilità di conclusione verso la porta avversaria, gli sfidanti perché recriminano per un rigore non concetto dal direttore di gara. Nel post partita è stata evidente la rabbia di mister De Rossi che si è lasciato andare in un vistoso sfogo. Ma la sua rabbia potrebbe non essere finita qua: oltre al campo, infatti, c'è anche il mercato e pochi minuti fa è arrivata una notizia pesantissima per la Roma. Andiamola subito a leggere <<<