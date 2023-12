News Roma | Mourinho addio? Già scelto il sostituto: “Si tratta di…”

In casa Roma , finalmente, si torna a sorridere. La squadra giallorossa ha rimesso a posto le cose in campionato: lo 0-0 contro la Lazio, che ha salvato capre e cavoli, ha dato il via ad una decisa risalita in classifica. Prima il tris all’Udinese e, ieri, la vittoria esterna sul campo del Sassuolo. 6 punti che hanno portato ad un balzo in classifica e che mettono la Roma momentaneamente al quarto posto. Sappiamo benissimo il valore che ha questo piazzamento che fa rima con Uefa Champions League. La società giallorossa, infatti, ha dettato un obiettivo chiaro per questa stagione: la qualificazione all’Europa che conta.

È questo, quello che si aspetta il club da José Mourinho. Il coronamento di un triennio che ha già portato ad una vittoria europea – quella in Conference League del primo anno – e all’aver sfiorato una Europa League. Riportare la Roma in Champions sarebbe, insomma, la conclusione di un percorso in salendo. Sì, conclusione. Perché, a meno di clamorosi ripensamenti, le strade della Roma e di Mourinho dovrebbero separarsi a fine stagione. Il tecnico portoghese è in scadenza, non dovrebbe rinnovare, e pare pronto a cedere alle lusinghe arabe. La Roma è già a lavoro per ragione sul successore di Mou e, in questo senso, giungono notizie importanti. C’è un nome completamente inaspettato per la panchina romanista del prossimo anno: vediamo chi è >>>